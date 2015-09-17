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بالصور.. محافظ الأقصر يوقع بروتوكول مع "العدل" لتطوير نظم تأمين المحاكم

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شهد محمد بدر محافظ الاقصر، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر ووزارة العدل لتطوير نظم تأمين المحاكم والمنشآت القضائية وملحقاتها ورفع الكفاءة الأمنية لتأمين رجال القضاء والنيابات.

حضر مراسم التوقيع التى تمت بمقر ديوان عام المحافظة، كل من مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القضائى المستشار مجدى حسين، ورئيس محكمة الأقصر الابتدائية المستشار عبد الآخر فواز، ومدير أمن الأقصر اللواء عصام الحملى.

ويهدف بروتوكول التعاون الموقع إلى تطوير نظم الخطة الأمنية وتحديث وسائل تأمين مجمع محاكم الأقصر وملحقاته من المنشآت القضائية التابعة وتأمين القضاة ورجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المتواجدين فى المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العدل أحمد الزند وخطة الوزارة لتطوير نظم تأمين المحاكم والمنشآت القضائية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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