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بالصور.. ندوتان للتوعية بضرورة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بالأقصر

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نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الأقصر، وجمعية تنمية جنوب ، اليوم الخميس، ندوتين لتوعية أبناء محافظة الأقصر بالانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها خلال الفترة المقبلة بجميع محافظات مصر، وحاضر خلال الندوة أحد القيادات الشبابية بالمحافظة وهو مصطفى حرز الله.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

وجاءت الندوة الخاصة بالتوعية السياسية للمواطنين بالانتخابات البرلمانية فى مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، حيث تم عقدها وحاضر فيها مصطفى حرز الله فى مركز شباب السلام خلال ساعتين، ثم توجه لمركز شباب الدير بنفس المدينة وحاضر فيها لتدعيم المواطنين بالمركز بطبيعة ونظم العمل الانتخابى، ومهمة المواطن للقيام بدوره فى تلك الانتخابات البرلمانية القادمة على أكمل وجه.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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