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محافظ السويس يتفقد سوق الباعة الجائلين وشوادر بيع اللحوم قبل عيد الأضحى

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تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس سوق الباعة الجائلين بحى الأربعين، والذى يقام على مساحة 8500 مترًا ويشمل 315 محلًا للأسماك والفاكهة والخضر والمفروشات.

وأكد المحافظ على مدير عام الإسكان سرعة الانتهاء من أعمال الرصف داخل السوق وتوصيل المياه والكهرباء خلال شهرين، وطلب المحافظ من إدارة الأسواق التنسيق مع الشركة المنفذة ومديرية الإسكان إقامة نقطة للشرطة والمرافق بالسوق، وعمل المداخل والمخارج للسيارات وللمواطنين.

وقام محافظ السويس بجولة تفقدية للشوادر التى تبيع اللحوم وعددها 7 شوادر على مستوى الأحياء الخمسة لمتابعة توافر اللحوم بها بسعر57 جنيها للكيلو، وخلال الجولة أكد المحافظة على الجودة والصلاحية من خلال المتابعة المستمرة من قبل مديريات الطب البيطرى والتموين والصحة ومباحث ، ورافق المحافظ مجدى عبد العال مدير عام التموين، والدكتورة عزيزة عثمان مدير عام الطب البيطرى الجديد.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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