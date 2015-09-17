بالصور..محافظ السويس يكرم أبطال أفريقيا فى لعبة الدراجات

كرم اللواء العربى السروى محافظ السويس أبناء السويس أبطال مصر فى البطولات الأفريقية والعربية فى لعبة الدراجات، وهم ابتسام زايد، ومحمد أيمن ويوسف محمد، والكابتن محمد إبراهيم مدرب فريق الدراجات بمنحهم شهادات تقدير وميداليات وهدايا تكريما لهما لحصولهما على البطولات والميداليات فى المحافل الافريقية والعربية والدولية .

وكانت ابتسام زايد قد تخلفت عن حضور الاحتفال الذى أقيم منذ أيام بيوم الوفاء، لسفرها لدولة الكونغو، وأصر محافظ السويس على تكريمها وفريق الدراجات الابطال فور وصولها أرض السويس.

حضر التكريم جمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة وسعيد محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة.



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