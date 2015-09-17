محافظ أسيوط يكرم طلاب المدرسة العسكرية المتفوقين رياضيا

كرم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، 20 لاعبا ومدربا من المتفوقين رياضيًا من المدرسة العسكرية الرياضية بأسيوط، والحاصلين على المراكز الأولى فى المسابقات المحلية والدولية، وذلك فى احتفالية أقيمت بديوان عام المحافظة، بحضور العميد أسامة البدرى المستشار العسكرى لمحافظة أسيوط، وعادل طلعت وكيل وزارة الشباب والرياضة، وصلاح فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد وليد جلال أبو السعود مدير المدرسة العسكرية الرياضية.

وهنأ المحافظ – خلال الاحتفال – الطلاب المتفوقين والمدربين وقيادات المدرسة تقديرا لتميزهم ومجهودهم الصادق فى حصد البطولات ورفع مكانة مصر عاليًا بين الدول .

وأشاد العقيد وليد أبو السعود مدير المدرسة العسكرية بجهود المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط فى النهوض بالرياضة ودعم المتميزين رياضياً لاستكمال مسيرة العطاء، وتخريج جيل قادر على مواجهة التحديات من أمثال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والمنفلوطى وأحمد حسن الباقورى.

ومنح المحافظ الطلاب المكرمين شهادات التقدير والمكافآت المالية تقديرًا على تميزهم وهم طارق مصطفى كمال الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى لعبة التايكوندو ببطولة العالم للأندية بكوريا الجنوبية، وأحمد ناصر عبد الحليم المركز الأول والميدالية الذهبية فى لعبة التايكوندو ببطولة العالم للأندية بكوريا الجنوبية تحت 17 سنة، ومحمود محمد محمود والحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية للشباب الـ 12 بأديس أبابا، وإسلام حسن عبد الله الحاصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول فى لعبة المصارعة بالبطولة الأفريقية لشباب الإسكندرية، وسارة عبد الرحيم محمد الحاصلة على المركز الأول والذهبية فى لعبة المصارعة بالبطولة الأفريقية للشباب بالإسكندرية، ورحمة مناع فتحى الحاصلة على المركز الأول والذهبية كأصغر ناشئة فى مصر، وأحمد فرغلى حسين الحاصل على المركز الثانى فى رياضة التايكوندو فى بطولة العالم للأندية بكوريا الجنوبية، وفوزى حسان عبد الموجود وعبد السميع نادى عبد السميع والفائزين بالمركز الثالث، ومحمد رمضان فاروق فى رياضة التايكوندو ببطولة العالم للأندية بكوريا الجنوبية "كبار"، ومصطفى محمود على محمد الميدالية الثالثة والفائزة بالميدالية البرونزية وعبد الرحمن محمد حسن البرونزية فى الملاكمة ببطولة المجر الدولية.

ومن المدربين المكرمين محمد عبد االسلام فى رياضة التايكوندو وماهر عمر نصيف فى الملاكمة، وعماد عبد الحميد يوسف فى رياضة رفع الأثقال، وعماد محمد على فى رياضة المصارعة، وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم مدير وقيادات المدرسة العسكرية بأسيوط، وهم العقيد وليد أبو السعود مدير المدرسة العسكرية الرياضية، والعقيد تامر عبد الحميد قائد ثان المدرسة، والعقيد وليد شوقى مدير النشاط الرياضى بالمدرسة.