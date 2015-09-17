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ضبط 12 ألف كيلو مخللات مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالمنيا

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ضبط 12 ألف كيلو مخللات مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالمنيا ضبط 12 ألف كيلو مخللات مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث ، من ضبط 121 برميل مخلل زنة الواحد 100 كيلو جرام بإجمالى 12100 كيلو مخللات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

كانت مديرية التموين بالمنيا شنت حملة مكبرة اليوم لضبط الاسواق أسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر التموينية.

وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية مستمرة لضبط الاسواق خاصة أيام العيد لقيام بعض التجار باستغلال المناسبات لرفع الاسعار بدون مبررات.

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مصر 365

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