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محافظ الدقهلية يشكل لجنة لمتابعة مدى جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد

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محافظ الدقهلية يشكل لجنة لمتابعة مدى جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد محافظ الدقهلية يشكل لجنة لمتابعة مدى جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد
أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية قرارا رقم (542) لسنــــ 2015 ــــة بتشكيل لجنة تكون مهمتها المرور على كافة المدارس بنطاق المحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها للعام الدراسى الجديد، وبيان حالة المبانى والأدوات والوسائل التعليمية وما إذا كانت تحتاج إلى أعمال صيانة من عدمه وإعداد تقرير مفصل للعرض عليه، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار.

وتضم اللجنة وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد رئيسا، وعضوية كلا من وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، ورئيس الوحدة المحلية المختص، ومدير عام إدارة المرافق بالمحافظة، ومندوب من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، ومندوب من مديرية الصحة بالدقهلية. ومفتش مالى وإدارى من الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، وباحث قانونى من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وعضو من إدارة المتابعة بالمحافظة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لازمًا لأداء أعمالها.

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مصر 365