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"صحة بنى سويف" تنظم ورشة عمل بعنوان "الحوار المجتمعى للتوعية بالحصبة"

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"صحة بنى سويف" تنظم ورشة عمل بعنوان "الحوار المجتمعى للتوعية بالحصبة" "صحة بنى سويف" تنظم ورشة عمل بعنوان "الحوار المجتمعى للتوعية بالحصبة"
نظمت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة ببنى سويف، ورشة عمل بعنوان (الحوار المجتمعى للتوعية بالحصبة والحصبة الألمانى) وسط مشاركة من ممثلى 10 جمعيات أهلية بإدارتى بنى سويف والواسطى وعدد من المراقبين الصحيين بالإدارتين والمديرية، بالإضافة إلى بعض رجال الدين الإسلامى والمسيحى وممثلى المجلس القومى للمرأة.

حاضر فى اللقاء د.منير عبد الله مدير البرنامج الموسع للتطعيمات ود.محمد قابيل طبيب، د. أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائى ومحمد مصطفى مراقب صحى.

وأكدت مدير الطب الوقائى خلال اللقاء أن ورشة العمل يتم تنفيذها فى إطار استعدادات المديرية لحملة مكافحة الحصبة المقرر بدء فعالياتها أكتوبر القادم.

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