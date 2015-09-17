أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ مطروح يلتقى وفدا سياحيا.. ويؤكدون: مصر بلد الأمن والأمان

Google+ Print
التقى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بوفد سياحى يضم 40 سائحا بمنطقة بئر النص بطريق مطروح- سيوة، خلال زيارة الوفد لواحة سيوة للاستمتاع بالطبيعة، التى تتميز بها الواحة.

اليوم السابع -9 -2015

حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، مؤكدين أن بلد الأمن والأمان وأنهم يحرصون على زيارة مطروح وواحة سيوة، والاستمتاع بالطبيعة الشاطئية التى تتميز بها المحافظة وبالطبيعة البيئية التى تتميز بها واحة سيوة وتمتعها بالعديد من المقومات السياحية من سياحة السفارى والسياحة الأثرية والعلاجية.

اليوم السابع -9 -2015

على جانب آخر، أكد محافظ مطروح أن مطروح تجتذب العديد من الوفود السياحية إليها نظرا لتميزها بالأمن وامتلاكها كافة المقومات التى تحقق الجذب السياحى للمنطقة.

اليوم السابع -9 -2015

وأضاف المحافظ مطروح إن إجمالى السائحين الذين وصلوا المحافظة منذ بداية الموسم السياحى حتى الآن بلغ عددهم 18 ألف و598 سائح، من مختلف الجنسيات حققوا 85 ألف و505 ليلة سياحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"