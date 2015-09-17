بالصور.. محافظ مطروح يلتقى وفدا سياحيا.. ويؤكدون: مصر بلد الأمن والأمان

التقى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بوفد سياحى يضم 40 سائحا بمنطقة بئر النص بطريق مطروح- سيوة، خلال زيارة الوفد لواحة سيوة للاستمتاع بالطبيعة، التى تتميز بها الواحة.

حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، مؤكدين أن مصر بلد الأمن والأمان وأنهم يحرصون على زيارة مطروح وواحة سيوة، والاستمتاع بالطبيعة الشاطئية التى تتميز بها المحافظة وبالطبيعة البيئية التى تتميز بها واحة سيوة وتمتعها بالعديد من المقومات السياحية من سياحة السفارى والسياحة الأثرية والعلاجية.

على جانب آخر، أكد محافظ مطروح أن مطروح تجتذب العديد من الوفود السياحية إليها نظرا لتميزها بالأمن وامتلاكها كافة المقومات التى تحقق الجذب السياحى للمنطقة.

وأضاف المحافظ مطروح إن إجمالى السائحين الذين وصلوا المحافظة منذ بداية الموسم السياحى حتى الآن بلغ عددهم 18 ألف و598 سائح، من مختلف الجنسيات حققوا 85 ألف و505 ليلة سياحية.