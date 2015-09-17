محافظ المنيا يتفقد مكتبة مصر العامة لمتابعة تجهيزات افتتاحها

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، مكتبة مصر العامة، للوقوف على آخر التطورات بالمكتبة ووضع جدول اللمسات النهائية لتحديد موعد افتتاحها قريبًا، مع استكمال باقى احتياجات المكتبة من أوعية معلوماتية مختلفة وتجهيزات لتصبح منارة جديدة للعلم والثقافة بالمحافظة.

وأكد المحافظ على إسهام القراءة فى تكوين الشخصية النامية المبدعة المبتكرة وتشكيل الفكر الناقد للفرد وتنمية ميوله واهتماماته، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمكتبات، وما يتعلق بنشر الوعى الثقافى بين المواطنين بالمحافظة، وتشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على تنمية عادة القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية التى ستتاح بالمكتبة وتحديث هذه المواد باستمرار بما يفى برغبات واحتياجات أعضائها.

وأضاف المحافظ أنه سيتم توفير التقنيات التكنولوجية الحديثة بالمكتبة والتى ستتيح فرصة التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استعمال الكمبيوتر والإنترنت، وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

من جانبها قال الدكتورة منال عبد السلام، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، إنه تم تزويد المكتبة بعدد 16 ألفًا و800 كتاب من مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن مكتبة مصر العامة بالمنيا تبلغ مساحتها الكلية نحو 2606 أمتار مربعة، وتتكون من طابقين، حيث يتضمن الطابق الأرضى مكتبة الأطفال وتتضمن بهو المدخل الرئيسى وصالة الاستقبال ومكتب الاستعلامات والإعارة، بالإضافة إلى صالة متعددة الأغراض تسع 120 شخصًا وقاعة اطلاع وقاعة الهوايات و4 قاعات لأنشطة الأطفال ومعرضا للفنون التشكيلية، ويضم الدور الأول مكتبة للكبار تشتمل على قاعتين للاطلاع وقاعة تدريب الكمبيوتر واللغات وقاعة اجتماعات وقاعة الدوريات، بالإضافة إلى كافيتريا لخدمة رواد المكتبة وحديقة للطفل ومسطحات خضراء ومسرح مكشوف يتسع لنحو 180 شخصًا.