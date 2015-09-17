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سجن طلاب حاولوا سرقة هاتف أثناء صلاة صاحبه

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سجن طلاب حاولوا سرقة هاتف أثناء صلاة صاحبه سجن طلاب حاولوا سرقة هاتف أثناء صلاة صاحبه

عاقبت محكمة الجنايات في دبي، ثلاثة طلاب آسيويين، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، لإدانتهم بمحاولة سرقة هاتف نقال ثمنه 2500 درهم من مركبة أوقفها مالكها أمام مسجد لتأدية الصلاة.

وقالت النيابة العامة في دبي إن "المتهمين حاولوا الدخول إلى المركبة إلا أنها أصدرت إنذاراً بعد أن كسروا زجاجها فتمكن أفراد التحريات من إلقاء القبض عليهم في المكان".

وحسب موقع 24 الإخباري، ذكر صاحب المركبة في تحقيقات النيابة العامة، أنه "توجه نحو المسجد لأداء الصلاة، وبعد خروجه فوجئ بوجود أشخاص حول مركبته".

وتابع: "عندما استفسرت منهم عن سبب تواجدهم بالقرب من مركبتي أبلغوني بأنهم من رجال التحريات وأن المتهمين كسروا زجاج مركبتي الخلفي للاستيلاء على هاتفي النقال، إلا أن المركبة أصدرت تنبيهاً فألقوا القبض عليهم متلبسين".
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