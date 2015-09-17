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بالصور.. رئيس مدينة أسوان يرفع القمامة من الشوارع بعد إضراب عمال النظافة

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قرر اللواء محمد عاطف رئيس مدينة أسوان، والقائم بأعمال السكرتير العام المساعد للمحافظة، النزول إلى الشوارع، اليوم الخميس، والمشاركة بنفسه فى أعمال النظافة ورفع القمامة عن المدينة السياحية، تزامنًا مع إضراب عاملى النظافة.

جاءت هذه الخطوة من رئيس مدينة أسوان، لتشجيع العاملين بالوحدة المحلية على العمل، وإعلان التحدى لمجموعة من العاملين بمشروع النظافة المضربين عن العمل لليوم الثالث على التوالى، للمطالبة بالتثبيت.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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