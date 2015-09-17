طرح لحوم بلدية بـ55 جنيها و37 جنيها للمجمدة فى منافذ وزارة الزراعة

كلف الدكتور حسام المغازى وزير الرى والقائم بأعمال وزارة الزراعة، رئيس قطاع الإنتاج ومدير عام التسويق، بطرح جميع كميات اللحوم البلدية بأسعار 55 جنيهًا للكيلو البلدى، و37 جنيهًا و42 جنيهًا للحوم المجمدة، حسب القطعية والنوع بـ114 منفذ بيع ثابت ومتحركا بمختلف المحافظات استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

كما كلف "مغازى"، خلال جولة تفقدية لمنافذ بيع منتجات وزارة الزراعة، اليوم الخميس، بزيادة أوقات العمل بالمنافذ تلبية لاحتياجات الجمهور وطرح جميع الكميات من لحوم بلدية ومستوردة وسلع غذائية واضحية لرفع العبء عن المواطن البسيط.