بدء هدم مبنى العلوم بالجامعة الأمريكية استعدادًا لإنشاء حديقة بـ"التحرير"

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه تم بدء هدم مبنى وسور العلوم بالجامعة الأمريكية بشارع مجمد محمود، بميدان التحرير، استعدادًا لإنشاء حديقة عامة للمواطنين، ضمن خطة تطوير ميدان التحرير، بعد أن قدمت إدارة الجامعة مقترحًا بذلك للمشاركة فى أعمال التطوير.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ميدان التحرير شهد تطورا هائلا خلال الأشهر الماضية، شملت إعادة وضع إشارات المرور والحدائق المتواجدة بالصينية، وإنشاء جراج التحرير وسارى علم مصر العملاق، مشيرا إلى أنه جار تطوير عدد من شوارع وميادين وسط القاهرة ضمن المرحلة فى خطة تطوير القاهرة الخديوية.



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