بالفيديو..نشرة اليوم السابع: شريف إسماعيل يحسم التشكيل الوزارى ..مع إيمان النجدى

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من عناوين:

مصادر: رئيس الحكومة المكلف انتهى من التشكيل الوزارى وحلف اليمين السبت

الداخلية: عازمون على اقتلاع جذور الإرهاب ومواجهة كل عناصر الإجرام

التأمين الصحى: صرف 16 ألف عبوة سوفالدى منتج محليا لمرضى فيروس سى

البترول: زيادة كميات البنزين لـ22.5ألف طن يوميا لمواجهة تكدس المحطات

الزمالك يواجه سموحة فى نصف نهائى كأس مصر



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