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وزير الرى: الرئيس سيعلن توزيع 54 ألف فدان لشباب الخريجين باحتفالات أكتوبر

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وزير الرى: الرئيس سيعلن توزيع 54 ألف فدان لشباب الخريجين باحتفالات أكتوبر وزير الرى: الرئيس سيعلن توزيع 54 ألف فدان لشباب الخريجين باحتفالات أكتوبر
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى القائم بأعمال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه من المقرر أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشهر المقبل، تخصيص 54 ألف فدان لشباب الخريجين وصغار المنتفعين ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، فى مناطق واحة الفرافرة، وغرب المنيا والمراشدة وتوشكى، بالإضافة إلى طرح 18 ألف فدان للاستثمار فى منطقة توشكى، وتم الانتهاء من حفر الآبار الجوفية اللازمة لها.

وأضاف "مغازى"، فى تصريحات صحفية على هامش ختام دورة تدريبية لـ64 مبعوثًا من 35 دولة بوزارة الزراعة، أن الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع يتراوح من سنتين إلى 3 سنوات، لافتًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه فى 17 منطقة مختلفة، ويعتمد بنسبة 80٪ على المياه الجوفية، والباقى على المياه السطحية من مياه النيل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تحديد مواقع المشروع وحصر تصنيف التربة والمحاصيل ونوعية المياه والمحاصيل ومواقع الآبار الجوفية والجدوى الاقتصادية وخرائط المشروع والتخطيط العمرانى، وألبوم كامل للمشروع، متضمنًا ضوابط استخدام الآبار الجوفية والتركيب المحصول المناسب لكل منطقة.

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