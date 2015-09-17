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بالأسماء..المرشحون للحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة

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بالأسماء..المرشحون للحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة بالأسماء..المرشحون للحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة
كشفت مصادر أن القائمة بأسماء المرشحين الجدد فى الجديدة، تضم كلا من الدكتور سامح مهران، وزيرا للثقافة، والدكتور أشرف الشيحى، وزيرا للتعليم العالى، والدكتور أحمد عماد وزيرا للصحة، وشريف سامى وزيرا للاستثمار، والمهندس محمد الشيمى وزيرا للتموين، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة.

وأضافت المصادر أن كثرة الاعتذارات دفعت رئيس الحكومة الجديد إلى ضم عدد من الوزارات، والإبقاء على معظم أعضاء حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة.
>وقالت المصادر إن هناك 3 حقائب وزارية لم تحسم بشكل رسمى حتى الآن وهى التربية والتعليم والقوى العاملة والنقل.

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مصر 365

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