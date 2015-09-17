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مُحافظ السويس يتفقد الأعمال النهائية بسوق الباعة الجائلين‎

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مُحافظ السويس يتفقد الأعمال النهائية بسوق الباعة الجائلين‎ مُحافظ السويس يتفقد الأعمال النهائية بسوق الباعة الجائلين‎

اللواء العربي السروي، مُحافظ السويس

تفقد اللواء العربي السروي، مُحافظ السويس، سوق الباعة الجائلين بحي الأربعين، والذي يُقام على مساحة 8500 مترًا، ويشمل 315 محلآ لللأسماك، والفاكهة والخضر، والمفروشات.

 وأكد “السروي”، على مديرعام الإسكان سرعة الانتهاء من أعمال الرصف داخل السوق، وتوصيل المياه والكهرباء، خلال شهرين.

وطلب “السروي”، من إدارة الأسواق التنسيق مع الشركة المنفذة، ومديرية الإسكان إقامة نقطة للشرطة والمرافق بالسوق، وعمل المداخل والمخارج للسيارات وللمواطنين.

ورافق المُحافظ، في الجولة، حسن كامل، مُستشار المُحافظ للإسكان، ومنى رشوان، مديرعام الإسكان، والعميد علي المصري، رئيس مجلس إدارة الأسواق، ومصطفى عيسوي، مدير الإدارات الهندسية بحي الأربعين، ومدير الصيانة بشركة توزيع الكهرباء، والمُهندس حسن زغرب، ومُهندسي الإسكان والمرافق والشركات المنفذة للسوق، وأعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه.

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