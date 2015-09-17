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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" فى السعودية إلى 528

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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" فى السعودية إلى 528 ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" فى السعودية إلى 528
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس ارتفاع عدد الذين توفوا نتيجة إصابتهم بمرض "كورونا " المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية إلى 528 حالة بعد وفاة أربع حالات بالمرض فى الرياض.

وقالت الوزارة ، فى بيان لها على موقعها الالكترونى اليوم ، إنه تم تسجيل حالتى إصابة بفيروس "كورونا" إضافة إلى أربع حالات وفاة بالمرض فى الرياض، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء من الحالات المصابة بالفيروس فى الرياض.

يشار إلى أن إجمالى أعداد الحالات المسجلة فى المملكة منذ عام 2012 حتى اليوم بلغ 1242 حالة من بينها 528 حالة وفاة إضافة إلى 40 حالة تتلقى العلاج وتسع حالات معزولة فى المنزل، فيما تماثل 665 من المرضى للشفاء.
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مصر 365

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