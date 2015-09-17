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واشنطن بوست: إسلاميو المغرب تعلموا الدرس من إخوان مصر وتونس

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واشنطن بوست: إسلاميو المغرب تعلموا الدرس من إخوان مصر وتونس واشنطن بوست: إسلاميو المغرب تعلموا الدرس من إخوان مصر وتونس
قالت صحيفة واشنطن بوست حول فوز الإسلاميين فى الانتخابات المحلية بالمغرب، إن حزب العدالة والتنمية المغربى كان مختلفا عن نظائرهم من الإسلاميين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربما أنهم تعلموا من تجارب الإخوان المسلمين فى ومن حزب النهضة فى تونس.

وتابعت الصحيفة أن الحزب لم يسع فى تغيير تشكيله، إلا أن أعضاءه ركزوا على اتباع أسلوب جديد سياسى شمولى.

وأظهرت نتائج الانتخابات البلدية فى المغرب التى جرت الجمعة الماضى، فوز حزب العدالة والتنمية على 5021 مقعدا، مسيطرا على جميع المدن الكبرى وبينها العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش وأغادير، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.


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