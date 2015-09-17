المتحدث باسم الحكومة اليمنية: اجتماع لمناقشة الأوضاع فى عدن اليوم

قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادى، إنه سيتم عقد اجتماع اليوم، لمناقشة الأوضاع القائمة فى مدينة عدن، وذلك وفق ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية " فى خبر عاجل لها اليوم الخميس .

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء اليمنى خالد بحاح، أكد على أولوية الاهتمام بالملف الأمنى قائلا "نرفض الحوار مع أى جهة مسلحة وسيتم تحرير جميع مناطق اليمن وسنعمل مع المقاومة فى كل مكان بما فيها المقاومة الجنوبية".

وأضاف رئيس الوزراء اليمنى خالد بحاح، أن رسالة السلام ما زالت قائمة ولكن استعادة الدولة واجب قبل الدخول فى أى مفاوضات، لافتا أن الحكومة تعمل على عودة الحياة بشكل تدريجى، موضحا أنهم جاءوا إلى عدن ليبقوا فيها ومن ثم الانتقال إلى جميع المحافظات.