اختفاء شبان من قابس التونسية وسط تقارير عن التحاقهم بداعش ليبيا

أفادت تقارير اعلامية اليوم الخميس باختفاء عدد من الشبان فى مدينة قابس جنوب تونس وسط أنباء عن التحاقهم بتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) فى ليبيا، وذكرت إذاعة تطاوين جنوب تونس اليوم أن عددا من الشبان من ذوى التوجه الدينى المتشدد وعددهم ستة اختفوا من ولاية قابس.

ونقلت الإذاعة عن مصادر قولها إن الشباب المختفين توجهوا على الأرجح إلى مدينة درنة الليبية وانضموا إلى فرع تنظيم (داعش) فى المدينة، وهذه ليست المرة التى تعلن فيها وسائل الاعلام فى الجنوب عن اختفاء شبان والتحاقهم ببؤر التوتر فى الخارج.

وفى يوليو الماضى أعلنت عائلات فى مدينة رمادة التابعة لولاية تطاوين عن اختفاء ابنائهم والتحاقهم بمعسكرات تتبع تنظيمات متشددة فى ليبيا ، وقالت إذاعة تطاوين آنذاك ان عدد المختفين بلغ أكثر من 33 شخصا، كانت التحقيقات التى أعقبت عملية سوسة الارهابية فى يونيو الماضى والتى أوقعت 38 قتيلا من السياح كشفت عن أن منفذ الهجوم الارهابى سيف الدين الرزقى تلقى تدريبا فى ليبيا قبل عودته الى تونس.

وعقب ذلك الهجوم اتخذت تونس حزمة من الإجراءات الأمنية لمنع تسلل الارهابيين وأنشطة التهريب على الحدود مع ليبيا من بينها رفع جدار ترابى يمتد على أكثر من 200 كيلو متر مع ليبيا ، ويتصدر التونسيون، بحسب تقارير دولية، مراتب متقدمة فى عدد الجهاديين الذين يقاتلون ضمن التنظيمات المتشددة فى الخارج وأبرزها تنظيم داعش. ويسافر أغلب هؤلاء عبر الأراضى الليبية وتركيا ومنها ينطلقون إلى سورية والعراق.

وكشف تقرير لخبراء من الأمم المتحدة فى يوليو الماضى بأن عدد المقاتلين التونسيين يفوق 5500 أغلبهم فى سورية بينما أعلن النظام السورى فى وقت سابق من الشهر الجارى أن العدد يقارب ثمانية آلاف ، وقالت الحكومة إن الأمن منع منذ مارس 2013 قرابة 15 ألف شاب تونسى من السفر للخارج لوجود شبهات حول التحاقهم بجبهات القتال.

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