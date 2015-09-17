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روسيا تقول إنها تدعم دمشق لتفادى"كارثة تامة" بالمنطقة

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روسيا تقول إنها تدعم دمشق لتفادى"كارثة تامة" بالمنطقة روسيا تقول إنها تدعم دمشق لتفادى"كارثة تامة" بالمنطقة
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية فى مؤتمر صحفى إن الدعم العسكرى الذى تقدمه موسكو لدمشق هدفه محاربة الإرهاب وحماية الدولة السورية والحيلولة دون وقوع "كارثة تامة" فى المنطقة.

وأضافت المتحدثة ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة لتزويد واشنطن بمعلومات عن دعمها العسكرى للقوات السورية عبر "القنوات الملائمة". وانتقدت الولايات المتحدة لأنها تناقش القضية علنا عبر وسائل الإعلام.
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