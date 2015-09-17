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بالصور.. زيارة مفاجئة للأمن القضائي بوزارة العدل لمحكمة أسوان‎

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بالصور.. زيارة مفاجئة للأمن القضائي بوزارة العدل لمحكمة أسوان‎ بالصور.. زيارة مفاجئة للأمن القضائي بوزارة العدل لمحكمة أسوان‎

قام المُستشار مجدي حسين عبد الخالق، مُساعد وزير العدل للأمن القضائي، والمُستشار وائل الشيمي، رئيس المكتب الفني، واللواء أحمد مأمون، مدير إدارة الأمن بوزارة العدل، بزيارةٍ مُفاجئة لمحكمة أسوان، وذلك  للوقوف علي الاستعدادت الأمنية، لتأمين مبنى المحكمة، بهدف تطوير نظم الخطة الأمنية، وتحديث وسائل تأمين المحاكم والمنشآت القضائية، ورجال القضاء والنيابة العامة، والمترددين على مقار العدالة.

وتبين للجنة، توافر منظومة الدفاع المدني والحريق، ووجود إشغالات بجوار مبنى المحكمة، ويأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات المُستشار أحمد الزند، وزير العدل، وخطة الوزارة، لتطوير نُظم تأمين المحاكم، والمنشآت القضائية وملحقاتها، ورفع الكفاءة الأمنية، لتأمين رجال القضاء و النيابات .

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