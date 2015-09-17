تعيين أسامة النجار أمينًا عامًا للحملة الشعبية لتعديل الدستور المصري

أعلن الشيخ مظهر شاهين، مُؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور، والمنسق العام لها، عن تعيين الأستاذ أسامة النجار، مُؤسس حملة مصريون ضد الإرهاب، في منصب الأمين العام للحملة، والتي دشنها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” .

وكان “شاهين”، قد أعلن منذ أيامٍ عن تدشين حملةٍ شعبية، للمطالبة بتعديل الدستور المصري، وإنضم له عبد المغازي، وتم تعيينه مُقرر مجلس الأمناء للحملة.

وأضاف “شاهين”،أانه سوف يعقد مؤتمر صحفيًا خلال الأيام المُقبلة، وذلك للإعلان عن الحملة، كما طالب الجميع سواء الشخصيات العامة أوالمواطنين، الإنضمام إلى الحملة.