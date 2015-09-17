محكمة «التخابر مع قطر» تقرر استكمال جلسة اليوم سريًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المُستشار محمد شيرين فهمي، استكمال جلسة اليوم “الخميس”، سريًا، وذلك نظرًا لما تحتويه الأوراق والمستندات، التي سيتم عرضها على الشاهد بجلسة اليوم، رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري، إبان حُكم مرسي من موضوعات تمِس الأمن القومي المصري، وبناءًا عليه قررت المحكمة إخلاء القاعة من الصحفيين، ورفع الجلسة مُؤقتًا .

وكانت قد أسندت النيابة، إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المُتهمين إتهاماتٍ عديدة، من بينها:” ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع- اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية – التخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.