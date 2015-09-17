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بالصور.. ضبط 3.5 طن أغذية فاسدة و10 آلاف علبة سجائر مُسرطنة في الأقصر

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بالصور.. ضبط 3.5 طن أغذية فاسدة و10 آلاف علبة سجائر مُسرطنة في الأقصر بالصور.. ضبط 3.5 طن أغذية فاسدة و10 آلاف علبة سجائر مُسرطنة في الأقصر

ضبطت مديرية ، بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع مباحث التموين 3،5 طن أغذية فاسدة، وغير صالحة للإستخدام الآدمي، ونحو 10 آلاف علبة سجائر صيني مسرطنة، و100 علبة معسل مجهولة المصدر، وذلك خلال حملةٍ مكبرةٍ، شنتها اليوم “الخميس”، بقرية الشغب التابعة لمركز إسنا- جنوب المحافظة .

قاد الحملة زكريا مغازي، مدير الرقابة التموينية بإسنا، بمشاركة حمادة بسطاوي، وإبراهيم دسوقي، ومحمد البدري، ومحمد شهابي، وأحمد رجب، ومحمد طه، وإبراهيم عبد الخالق، ومحمد هواري، وهم من مفتشي الإدارة.

وقال سيد الطاهر، وكيل مديرية التموين بالأقصر، إن الأغذية المضبوطة عبارة عن:” عصائر – لحوم – مشروبات غازية – جبن -حلاوة طحينية -دقيق بلدي-  زيوت -سمن ولانشون”.

وأوضح “الطاهر”، أنه قد تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة، لمباشرة التحقيق، مُشيرًا إلى استمرار الحملات التموينية في إطار الاستعدادا لعيد الأضحى المبارك.

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