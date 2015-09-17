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«مميش»:عبور 334 سفينة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي حمولات 19.7 مليون طن

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«مميش»:عبور 334 سفينة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي حمولات 19.7 مليون طن «مميش»:عبور 334 سفينة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي حمولات 19.7 مليون طن

الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس

صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع التنمية بمنطقة القناة، بأن قناة السويس، قد شهدت خلال الأسبوع الماضي المُمتد من الجمعة الموافق الـ11 من سبتمبر وحتى الخميس الموافق الـ15 من نفس الشهر، عبور 334 سفينة بإجمالي حمولات 19.7 مليون طن.

ويذكر، أن القناة قد شهدت خلال الأسبوع الماضي، تزايد أعداد سفن الحاويات العملاقة بشكلٍ ملحوظ، وكانت أكبر سفينتين، قد عبرتا القناة من الجنوب بحمولة 200 ألف طن لكُلٍ منهما، هما:” سفينتي الحاويات الدنماركيتين MOGENS MAERSK، وMARCHE MAERSK، أما من الشمال، فكانت أكبر سفينتين عبرتا القناة بحمولة 200 ألف طن لكُلٍ منهما، هما:” سفينتي الحاويات الدنماركيتين أيضًا،MORTEN MAERSK و MERETE MAERSK”.

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