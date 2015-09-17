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بيرلو: بوفون أفضل حارس في التاريخ

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بيرلو: بوفون أفضل حارس في التاريخ بيرلو: بوفون أفضل حارس في التاريخ

باتت المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية هذا العام مهددة بالتأجيل، وفقًا لتلميحات مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأوضح المتناوي: "نهائي كأس الكونفدرالية سيقام يوم 28 نوفمبر، بينما ستبدأ بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد في اليوم التالي".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "خاطبنا الاتحاد الأفريقي لتأجيل النهائي، لأن القوام الرئيسي للمنتخب الأوليمبي يتكون من لاعبي الأهلي والزمالك".

ويلعب الأهلي مع أورلاندو بايرتس ، بينما يلتقي الزمالك مع النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي الكونفدرالية.

وألمح عضو الجبلاية: "مسئولو الكاف تفهموا الأمر، وينتظروا مدى إمكانية وصول الأهلي والزمالك للنهائي".

يُذكر أن الأوليمبي سيفتتح مشواره في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة باللعب مع الجزائر في المجموعة الأولى التي تضم أيضا نيجيريا ومالي.

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