برشلونة يعوض رافينيا بعد إصابته بعقد جديد

يسعى فريق برشلونة لدعم لاعبه الشاب رافينيا بعقد جديد يجعله يتعافى وهو مطمئن لمستقبله من الإصابة البالغة التي لحقت به مؤخرا.

فبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية يحاول برشلونة تجديد عقد اللاعب صاحب الـ 22 عاما لخمس سنوات مقبلة.

وتأتي تلك الخطوة تعويضا للاعب بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الفريق الكتالوني يوم الأربعاء أمام روما ضمن مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان رافينيا قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة سيغيب على إثره عن الملاعب لمدة ستة أشهر على الأقل.

وشهدت الجولة حالات مروعة لإصابات لاعبين، يمكنك التعرف عليهم بالضغط على هذا الرابط..