رئيس ريال مدريد: قد نضم موراتا مجددا في الصيف

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أنباء اهتمام الميرنجي باستعادة المهاجم الواعد ألفارو موراتا من يوفنتوس الإيطالي.

يوفنتوس ضم موراتا في موسم الانتقالات الصيفي قبل الماضي وتألق اللاعب مع الفريق في الفوز بالدوري والكأس والوصول لنصف نهائي الأبطال.

وسجل موراتا هدفا في مرمى ريال مدريد نفسه خلال نصف نهائي دوري الأبطال التي خسر يوفنتوس لقبها لصالح برشلونة.

اهتمام ريال مدريد تضاعف باللاعب بحسب التقارير الإسبانية بعدم عدم تعاقد النادي مع رأس حربة يساعد كريم بنزيمة في خط المقدمة الأبيض، وكذلك بعدما زاد توهج اللاعب الذي سجل هدفا في مانشستر سيتي.

وقال بيريز لصحيفة ماركا عن ذلك: "موراتا يتطور باستمرار. ربما فعلا نستعيده في الصيف المقبل".

وأضاف "سندفع وقتها 10 ملايين يورو فقط إضافية على المبلغ الذي حصلنا عليه من يوفنتوس".