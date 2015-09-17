العوامل الوراثية أهم أسباب إصابة الأطفال بالسكرى

مرض السكر من أخطر الأمراض وأكثرها انتشارًا على مستوى العالم، وبشكل خاص لدى المجتمعات العربية نتيجة للعادات الغذائية الخاطئة وقلة النشاط البدنى.

ويمثل مرض السكر حالة خاصة جدًا عند الأطفال حيث تختلف أعراض وأسباب وطرق علاج المرض لديهم بصورة واضحة.

وعن أهم الأسباب التى تؤدى إلى زيادة فرص تعرض الأطفال للإصابة بمرض السكر، يقول استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم، إن العوامل الوراثية الجينية تعد هى السبب الأساسى وراء إصابة الأطفال بمرض السكر، موضحًا أن وجود تاريخ مرضى فى العائلة للإصابة بهذا المرض سواء من جانب الأم أو الأب أو أقاربهم من الدرجة الأولى، يعد من أكبر العوامل التى ترفع نسب تعرض الأطفال للإصابة بالسكرى.

وتلك الحالات ينصح أن تتوخى الحذر وتنتبه بصورة أكبر للأعراض التى تشير إلى إصابة الطفل بهذا المرض، كما يفضل أن يخضع الطفل لفحوص دورية للكشف عن نسبة السكر بالدم حتى مع عدم ظهور الأعراض الشائعة للإصابة بالسكرى.