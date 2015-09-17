مؤتمر قسم المخ والأعصاب يؤكد على ضرورة معرفة أعراض الجلطة لسرعة إذابتها

افتتح اليوم الخميس، المؤتمر الثانى لقسم المخ والأعصاب بطب عين شمس بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب المنعقد فى الفترة من 16 : 17 سبتمبر الجارى، برئاسة الدكتور مجد زكريا رئيس قسم المخ والأعصاب بطب عين شمس والطب النفسى.

وقال الدكتور هانى عارف أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر سيخصص جلسة كاملة عن الجلطات الدماغية، حيث إن مشكلة الجلطات المخية فى مصر تعتبر مشكلة قومية باعتبارها من الأمراض الشائعة ولا يوجد وعى كافى عند الناس بأسباب حدوثها وكيفية إسعافها.

وأشار إلى أن كثيرًا من الأطباء لا يمكنهم تشخيص الحالة لتوجه المريض إلى مستشفى متخصصة فى الجلطات الدماغية فى الساعات الأولى لإذابة الجلطة، موضحا أنه فى الدول الأوروبية يتم إذابة الجلطات فى 20% من الحالات وهذا العدد يعتبر كبيرا وفى مصر لا يتم إذابة الجلطة فى الساعات الأولى، حيث إن عددا محدودا فقط الذى يتم إسعافه، كما أن العدد الكلى لا يتعدى نصف فى المائة من الحالات التى يتم إنقاذها فى الساعات الأولى.

وأوضح "هانى" أن أسباب عدم التدخل السريع فى إذابة الجلط يعود إلى عدم وعى الناس بأعراض الجلطة المبكرة، مثل ضعف الحركة فى اليد أو فى الساق أو صعوبة فى الكلام بصورة مفاجئة، وفى هذه الحالة يجب أن يستشير الطبيب حيث قد تكون هذه بداية جلطة، منبها أنه يجب أن يوجه المريض لأقرب مكان متخصص لإذابة الجلطة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء أقسام متخصصة فى بعض المستشفيات لديها إمكانيات إذابة الجلطة فى الساعات الأولى ويمكن إذابة الجلطة بالعقاقير التى تعطى عن طريق الوريد أو من خلال القسطرة المخية، مضيفا أن مستشفى عين شمس الجامعى ومستشفى عين شمس التخصصى بهما أقسام متخصصة لتقديم تلك الخدمة، لافتا إلى أن المؤتمر سيخصص جلسة عن مرض التصلب المتعدد.



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