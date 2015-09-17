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النوم فى ساعة متأخرة ومشاهدة التليفزيون أهم أسباب الإصابة بالأرق

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النوم فى ساعة متأخرة ومشاهدة التليفزيون أهم أسباب الإصابة بالأرق النوم فى ساعة متأخرة ومشاهدة التليفزيون أهم أسباب الإصابة بالأرق
عدم القدرة على الاستغراق فى النوم والشعور بالإرهاق، من الأعراض التى قد تصيب البعض وتعرف بالأرق.

وتختلف أسباب الإصابة بالأرق من شخص الى آخر فيما تؤكد استشارى الطب النفسى الدكتورة هالة حماد، أن العادات اليومية للبعض قد تلعب دورا مؤثرا فى زيادة فرص الإصابة بالأرق.

ومن أهم تلك العادات الخاطئة هى السهر ليلا لفترة تتجاوز منصف الليل، وتوضح هالة شارحه أن المخ يقوم بإفراز هرمون النوم منذ ساعات الليل الأولى وتظل نسبة هذا الهرمون فى معدل ارتفاعها حتى الساعة الثانية عشر منصف الليل، ثم تبدأ بعدها بالانخفاض تدريجيا.

وفى حالة عدم النوم لما بعد منتصف الليل يفقد الإنسان فرص الحصول على نوم هانئ حيث تقل ما يمكن أن نطلق عليه كفاءة وجودة النوم.

ومن هنا يصاب الإنسان بالأرق وتقل الفوائد المكتسبة للمخ والجسم من عملية النوم، كما تؤكد هالة أن مشاهدة البرامج التليفزيونية قبل النوم مباشرة، يعد أيضا من الأسباب التى تؤثر سلبا على جودة عملية النوم وتصيبها بالخلل وبالتالى يحدث الأرق.

وتنصح هالة باستبدال العادات الخاطئة التى يتبعها البعض قبل الذهاب للنوم بعادات أكثر صحة، كالقراءة وتناول المشروبات المهدئة والنوم قبل منتصف الليل.
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