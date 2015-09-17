كيف تعدّين شنط سفر الرحلات الشتوية، خصوصاً إلى دول القارة الأوروبية الباردة؟

"سيدتي. نت" يساعدك في توضيب شنط سفر الرحلات الشتوية، من خلال مجموعة من النصائح تسهل عليك المهمة:

1. قبل السفر:

- يحبذ أن يكون لكل فرد من العائلة شنطة سفر خاصّة، على أن يتناسب حجم الأخيرة وأغراض صاحبها.

_ يفضّل أن تكون شنطة السفر مزوّدة بعجلات أربع، حتى يسهل تحريكها في الاتجاهات كافة، وجرّها بسهولة، بدون الضرورة إلى حملها في المطار.

- إن المبالغة في حمل الأغراض في شنطة السفر تعرضك لمشكلات الوزن في المطار. لذا، عليك التأكد من الوزن المسموح به كي لا تضطري إلى دفع مبالغ من المال للوزن الإضافي.

- من الضروري تدوين الأغراض التي تحتاجينها أنت وعائلتك وتريدين أخذها معك تفادياً لنسيان بعضٍ منها، كالأدوية وقطرات العين التي لا بد من حفظها بأكياس بلاستيكية وإغلاقها بإحكام، منعاً لتسربها، بالإضافة إلى طعام الأطفال واللعبة المفضلة لديهم.

- يجب تحديد أيام الرحلة لوضع خطة لكل يوم، ممّا يساعدك على اختيار الملابس الملائمة مع نشاطاتك اليومية المختلفة.

- لا بد من غسل جميع الملابس قبل أيام ثلاثة من موعد السفر لتكون جاهزة ونظيفة قبل توضيبها.

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2. يوم السفر:

- يفضّل اختيار الملابس التي يمكن ارتداؤها لمرات عدة، مع انتقاء الألوان الحيادية، وحمل المعطف السميك بيدك.

- يجب الحرص على توضيب الملابس الثقيلة نظراً لبرودة الطقس في البلدان الأوروبية خلال هذه الفترة. ولا مانع من ارتداء طبقات من الملابس القطنية كي لا تأخذ مساحة في شنط السفر.

- يفضل لف الملابس الحريرية لا سيما المخصصة للنوم بهدف توفير المساحة في شنط السفر، مع الحرص على طيّ الملابس القطنية والصوف بشكل مسطّح تفادياً لتجعدها.

- توضع الملابس الداخلية والجوارب و"الاكسسوارات" في جيب الحقيبة.

- من الضروريّ حيازة أكياس نايلون في الحقيبة لوضع الملابس المتّسخة فيها عند العودة.

- اكتفي بحذاء رياضي وآخر رسمي في حال احتجت إليه، مع الحرص على وضعهما داخل أكياس من القماش في أسفل الحقيبة.

- لا تهتمي لأخذ الأغراض الخاصة كالمناشف ومجفف الشعر و"الشامبو"، لأن غالبية الفنادق تؤمن هذه الاحتياجات.

- لا بد من ترك مساحة داخل الحقيبة لشراء الملابس والهدايا من البلد السياحي الذاهبة إليه.

2. لشنط اليد:

- يجب التأكد من الوزن المسموح به.

- لا بد من وضع الأوراق الشخصية وتذاكر السفر والنقود وشاحن المحمول في داخلها.

- يجب الامتناع عن وضع السوائل والعطور في داخها لأن إدخالها إلى الطائرة ممنوع.

*ملاحظة: تعد "الكاميرا" من أهم الأشياء الواجب اصطحابها خلال السفر، توضع في حقيبتها الخاصة وتحمل باليد أو تعلق بالعنق، مع الحرص على أخذ الشاحن الخاص بها.

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