جوارديولا: أنا أحب ماريو جوتزه

يتفهم بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ عدم سعادة لاعبه ماريو جوتزه في صفوف الفريق البافاري، لكنه يدعمه ويرغب في استمراره.

جوتزه لم يشارك في الدوري سوى في مباراة واحدة كأساسي هذا الموسم، ما يضايق النجم الذي سجل هدف فوز منتخب ألمانيا بكأس العالم في شباك الأرجنتين.

وقال جوارديولا بعد فوز بايرن على أوليمبياكوس بثلاثية سجل فيها ماريو: "أنا أحب جوتزه".

وتابع المدرب الإسباني "جوتزه لاعب رائع. يمتلك قدرات فائقة وشخصية ممتازة".

وأضاف المدير الفني الأسبق لبرشلونة "أتفهم عدم سعادته. لكني أيضا أمتلك روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر".

وأتم "أنا هنا لمساعدة جوتزه وأثق تماما في قدراته".