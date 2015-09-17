' بالوتيللي ليس نجما.. هو مجرد عامل مساعد '

يرى أليساندرو كوستاكورتا أحد أعظم مدافعي ميلان عبر تاريخه أن الطريقة الأمثل للتعامل مع ماريو بالوتيللي مهاجم الفريق هو عدم احتسابه كنجم.

بالوتيللي عاد إلى ميلان بعد رحلة فاشلة مع ليفربول، ليبحث عن مقعد في التشكيل الأساسي للروسونيري.

وقال كوستاكورتا عن اللاعب المثير للجدل دوما: "ماريو لاعب يستطيع مساعدة ميلان. لكنه ليس نجما يستطيع قيادة الفريق".

وتابع "الخطأ الذي وقع فيه النادي سابقا أنه عامل ماريو كنجم. هذا لم يكن جيدا لأنه ليس نجما وليس قائدا".

وأضاف "هو مجرد لاعب جيد يستطيع أن يصبح مستقبلا لاعبا هاما. لكنه ليس الأفضل أو من بين الأفضل حاليا".