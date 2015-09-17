أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' بالوتيللي ليس نجما.. هو مجرد عامل مساعد '

Google+ Print
' بالوتيللي ليس نجما.. هو مجرد عامل مساعد ' ' بالوتيللي ليس نجما.. هو مجرد عامل مساعد '

يرى أليساندرو كوستاكورتا أحد أعظم مدافعي ميلان عبر تاريخه أن الطريقة الأمثل للتعامل مع ماريو بالوتيللي مهاجم الفريق هو عدم احتسابه كنجم.

بالوتيللي عاد إلى ميلان بعد رحلة فاشلة مع ليفربول، ليبحث عن مقعد في التشكيل الأساسي للروسونيري.

وقال كوستاكورتا عن اللاعب المثير للجدل دوما: "ماريو لاعب يستطيع مساعدة ميلان. لكنه ليس نجما يستطيع قيادة الفريق".

وتابع "الخطأ الذي وقع فيه النادي سابقا أنه عامل ماريو كنجم. هذا لم يكن جيدا لأنه ليس نجما وليس قائدا".

وأضاف "هو مجرد لاعب جيد يستطيع أن يصبح مستقبلا لاعبا هاما. لكنه ليس الأفضل أو من بين الأفضل حاليا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع