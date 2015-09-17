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محافظ الإسماعيلية: افتتاح مدرسة المتفوقين مع بداية العام الدراسى الجديد

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محافظ الإسماعيلية: افتتاح مدرسة المتفوقين مع بداية العام الدراسى الجديد محافظ الإسماعيلية: افتتاح مدرسة المتفوقين مع بداية العام الدراسى الجديد
قرر اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، افتتاح مدرسة المتفوقين الجديدة بالإسماعيلية مع بداية العام الدراسى الجديد، وتحديد موقع مؤقت للمدرسة داخل المجمع التعليمى لحين استصدار قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة عشرة آلاف متر مربع بمطقة أرض "فيديكو" لبناء مدرسة متكاملة عليها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، اليوم، مع اللواء يسرى عبد الله، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للأبنية التعليمية، بحضور المهندس أحمد هاشم، مدير عام فرع الهيئة بالإسماعيلية، ورضا حسام الدين إبراهيم، مدير عام المجمع التعليمى للغات بالإسماعيلية، وذلك لبحث ومناقشة الإجراءات التنفيذية والترتيبات اللازمة استعدادًا لافتتاح مدرسة المتفوقين الجديدة بالإسماعيلية ضمن مشروع خطة وزارة التربية والتعليم لإنشاء عدد أربع مدارس للمتفوقين فى أربع محافظات على مستوى الجمهورية أحدهما بالإسماعيلية.

يأتى ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والنهوض بمستوى التعليم ورعاية واحتضان الطلاب المتفوقين علميا وإعدادهم وتدريبهم على أحدث وسائل تكنولوجيا التعليم لتخريج الكوادر العلمية المتميزة.

وأكد طاهر أثناء الاجتماع حرص المحافظة على الاحتفاظ بأكاديمية تدريب المعلمين بالمجمع التعليمى كمنارة علمية متخصصة فى صقل خبرات المعلمين وإعدادهم لمواكبة تطور التعليم، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء مدرسة متخصصة للمتفوقين بكل محافظة على مستوى الجمهورية.

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مصر 365