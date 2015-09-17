جامعة الإسكندرية تعتمد اتفاقية مع "الاتصالات" لميكنة المستشفيات الجامعية

اعتمد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور صديق عبد السلام، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اتفاقية التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الإسكندرية، لاستكمال تطوير وميكنة المستشفيات الجامعية خلال العامين القادمين بدعم من الوزارة قدرها 22 مليون جنيه.

واعتمد المجلس اتفاق التعاون العلمى بين جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لمنح درجة دكتوراه الفلسفة فى التجارة فرع إدارة الأعمال من جامعة الإسكندرية .

وناقش المجلس بعض المقترحات لزيادة النشر العلمى فى المجلات المصنفة عالمياً وتحسين نوعية البحث العلمى، ومنها تشجيع النشر المتميز وزيادة مكافآت النشر العلمى التى تمنحها الجامعة.