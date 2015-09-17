"زراعة الشرقية" تنفذ حملة إزالة تعديات بمراكز القنايات ومدينة الزقازيق

أكد المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إزالة 7 حالات تعدٍ على الرقعة الزراعية بمركز القنايات ومركز ومدينة الزقازيق.

وأضاف "عفيفى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الإزالة تمت بحضور المهندس محمد صبحى، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، لافتًا إلى أن المديرية تتصدى للمخالفات التى تقع على الأرض الزراعية وتعمل على الإزالة الفورية لها فى المهد بالتنسيق المستمر بين مديرية الزراعة بالشرقية ومديرية الأمن ومجالس المدن والوحدات المحلية، حيث قامت حملة الإزالة بحضور المهندس محمد صبحى، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد العزيز، مدير حماية الأراضى بالمديرية، وباقى الجهات المعنية بإزالة المخالفات.



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