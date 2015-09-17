"زراعة بنها" تنظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل

نظمت كلية الزراعة جامعة بنها دورة تدريبية، لتأهيل الشباب لسوق العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتمويل من دولة الدنمارك، بحضور 103 طلاب وطالبات من مختلف التخصصات كمرحلة أولى وبمشاركة 5 مدربين.

من جانبه قال الدكتور الحسينى نوار أستاذ بكلية الزراعة، إن الدورة تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وخلق وظائف لائقة للشباب، وتقوم بتنفيذ مشروع تنموى، وتحديد القطاعات الأكثر تنافسية.

وأشار "الحسينى" فى تصريحات صحفية، إلى أنه لأول مرة يتم عقد تلك الدورة فى كلية الزراعة بجامعة بنها لمدة 12 يومًا فى مجال ريادة الأعمال الزراعية، موضحًا أن الدورة تهدف إلى تغيير مفهوم الزراعة للطلاب وتحويل مفهوم الطالب من موظف بوظيفة إلى صاحب مشروع، وكذلك عمل دراسة جدوى ودراسة مالية وتسويقية، وكيفية الحصول على تمويل، وممارسة الزراعة الحديثة، وسد الفجوة بين الدراسة الجامعية سوق العمل، وسلامة الغذاء وتتبع السلسة الغذائية.

وأوضح الدكتور هانى السلامونى مستشار تطوير الأعمال الزراعية بمحافظتى القليوبية والمنوفية، أنه يوجد 12 فرصة تدريبية بمصانع صناعة الدواجن، كما يهدف المشروع إلى تدريب 250 طالبا تم البدء بـ 103 مراحل أولى، وسيتم تنظيم دورات تدريبية تباعا، وسيتم تمويل المشروعات من جهات مصرية، كما يتم عمل تعاقدات مع سلاسل التغذية.