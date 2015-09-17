النيابة تطلب توفير الرعاية الطبية لطفلة رضيعة عثر عليها فى حلوان

أمر ألمسستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لطفلة رضيعة مجهولة عثر عليها ملقاة فئ أحد شوارع 15 مايو وهى فى حالة إعياء نتيجة تعرضها لنزيف.

وقال المحامي العام الأول لنئابات جنوب القاهرة أن النيابة تلقت بلاغ بالعثور على الرا ضيعة ملقاة فى أحد الشوارع ورفض أحد المستشفيات استقبالها نظرا لأنها مجهولة فأمرت النيابة إيداعها حضانة مستشفى حلوان وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة والاستعلام وسرعة ضبط والدة الطفلة.

> كانت مقطع مصور انتشر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لطفلة حديثة الولادة ملقاة على جانب الطريق وسط دمائها.