أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

النيابة تطلب توفير الرعاية الطبية لطفلة رضيعة عثر عليها فى حلوان

Google+ Print
النيابة تطلب توفير الرعاية الطبية لطفلة رضيعة عثر عليها فى حلوان النيابة تطلب توفير الرعاية الطبية لطفلة رضيعة عثر عليها فى حلوان

أمر ألمسستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لطفلة رضيعة مجهولة عثر عليها ملقاة فئ أحد شوارع 15 مايو وهى فى حالة إعياء نتيجة تعرضها لنزيف.

وقال المحامي العام الأول لنئابات جنوب القاهرة أن النيابة تلقت بلاغ بالعثور على الرا ضيعة ملقاة فى أحد الشوارع ورفض أحد المستشفيات استقبالها نظرا لأنها مجهولة فأمرت النيابة إيداعها حضانة مستشفى حلوان وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة والاستعلام وسرعة ضبط والدة الطفلة.
> كانت مقطع مصور انتشر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لطفلة حديثة الولادة ملقاة على جانب الطريق وسط دمائها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا