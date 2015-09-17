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الكويت ترحب بعزم السلطات الأمريكية تسليم آخر محتجز كويتى بجوانتانامو

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الكويت ترحب بعزم السلطات الأمريكية تسليم آخر محتجز كويتى بجوانتانامو الكويت ترحب بعزم السلطات الأمريكية تسليم آخر محتجز كويتى بجوانتانامو
رحب مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية بعزم السلطات الأمريكية تسليم دولة الكويت آخر محتجز كويتى فى معتقل جوانتانامو فايز الكندرى

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عن المصدر القول إن قرار الإفراج عن الكندرى يأتى ثمرة لمساعى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتواصله المستمر مع الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش والرئيس الحالى باراك أوباما.

وأشاد المصدر بالجهود الكبيرة التى بذلتها لجنة أهالى المعتقلين الكويتيين فى جوانتانامو فى هذا الصدد.
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