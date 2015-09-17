محمد بن راشد يحضر ورشات عمل المختبر الإبداعي في "صحة دبي"

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "- يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - جانبا من جلسات وورش عمل المختبر الإبداعي الأول الذي أطلقته هيئة الصحة في دبي لإعداد استراتيجية تطوير المنظومة الصحية في دبي وما تتضمنه من سياسات ونظم ومشروعات .. وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأفراده من ذوي الإختصاص والمهتمين في الشأن الصحي للتأسيس لمرحلة جديدة والإسهام الفاعل في النقلة النوعية المؤملة لهذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام ودعم ومتابعة دائمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

واطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحضور " في قاعة آرينا " في مدينة جميرا في دبي .. على تفاصيل المبادرات الذكية التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي خلال العامين الماضي والجاري من بينهما مبادرة " دبي لا بودوك " التي تربط بين مستشفى حتا ومستشفى راشد في دبي لعلاج الحالات الطارئة والمستعصية عن بعد و هو ما يسمى " بالنظام الذكي للتطبيب عن بعد ".

ثم برنامج " سعادة " الذي سجل فيه منذ إنطلاقه قبل ثلاثة أشهر نحو سبعين ألف مريض مواطن وهو برنامج للضمان الصحي الخاص بالمواطنين والأول من نوعه في الشرق الأوسط ثم مبادرة العيادة الذكية للرد على استفسارات المرضى وتقديم النصائح الطبية والوقائية لهم عبر " الإنستغرام " ووسائل التواصل الاجتماعي ثم مبادرة السياحة العلاجية التي تهدف إلى إستقطاب نصف مليون سائح للعلاج في دبي حتى عام 2020 و أخيرا مبادرة منظومة الضمان الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية وأرقاها للمرضى الذين يحملون بطاقات تأمين صحية.

ثم تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي وسعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - بين ورش العمل التي تناقش بمشاركة خبراء من الخارج والكادر الطبي في الهيئة وممثلي بعض الجهات الحكومية والخاصة في دبي .. عددا من المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع الصحي في دبي وكيفية الاستفادة من هذه المبادرات الذكية وتوظيفها توظيفا سليما للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدمها هيئة الصحة في دبي عبر مستشفياتها وعياداتها المنتشرة في أرجاء الإمارة.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الأفكار الخلاقة التي يطلقها عدد من الخبراء وأعضاء الكادر الطبي والفني والتمريضي في الهيئة .. داعيا سموه إلى ترجمة هذه الأفكار إلى أفعال وتطبيقات عملية ناجحة تسهم في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في الهيئة وتفضي بالنتيجة إلى الاستفادة منها في عملية التطوير والتحديث في الخدمات الصحية التي يتطلع إليها الجميع من أجل سلامة الإنسان وسعادته وتحقيق الأمن الصحي للمجتمع.

وبارك سموه جهود العاملين كافة في الهيئة مؤكدا أن صحة الإنسان هي أساس بناء مجتمع سليم معافى قادر على المضي قدما في التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا.

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