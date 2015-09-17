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صرف معاشات المتقاعدين لشهر سبتمبر الأحد المقبل

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صرف معاشات المتقاعدين لشهر سبتمبر الأحد المقبل صرف معاشات المتقاعدين لشهر سبتمبر الأحد المقبل

أمر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بصرف معاشات المتقاعدين والمستحقين من المدنيين لشهر سبتمبر الجاري .. يوم الأحد القادم 20  من الشهر .. وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله ".

 و بهذه المناسبة رفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود وإلى شعب الإمارات وكل مقيم على أرضها .. متمنيا للجميع الصحة والعافية وللوطن الغالي الرفاهية والاستقرار .

 وقالت الهيئة إن هذه المبادرة الكريمة تعكس حرص على متابعة شؤون المواطنين في التفاصيل كافة التي تتعلق بشؤون حياتهم اليومية بما ينعكس إيجابا في مسيرة أبناء الوطن نحو البناء والاستقرار مشيرة إلى أن الحكومة الرشيدة لا تدخر طاقة ولا جهدا من أجل البحث عن كافة الوسائل والسبل التي تحقق من خلالها السعادة والرفاهية لمواطنيها .
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