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حاملو الماجستير والدكتوراه ينقلون وقفتهم لـ"الوزراء" ويعلنون الاعتصام

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حاملو الماجستير والدكتوراه ينقلون وقفتهم لـ"الوزراء" ويعلنون الاعتصام حاملو الماجستير والدكتوراه ينقلون وقفتهم لـ"الوزراء" ويعلنون الاعتصام
نقل حاملو الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 وقفتهم الاحتجاجية اليوم الخميس، من أمام نقابة الصحفيين إلى مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، وذلك للمطالبة بالتعيين فى الوظائف الإدارية والحكومية للدولة أسوة بالدفعات السابقة.

وقال محمود أبو زيد، المنسق العام لحاملى الماجستير والدكتوراه، إنهم سيعتصمون حتى الاستجابة لمطالبهم.

وافترش حاملو الماجستير والدكتوراه، رصيف شارع القصر العينى بالقرب من مجلس الوزراء، معلنين الاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطلبهم بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.


>- وقفة لحملة الماجستير والدكتوراه على سلالم "الصحفيين" للمطالبة بالتعيين

- حاملو الماجستير والدكتوراه يرتدون "بدلة إعدام" بوقفتهم أمام "الصحفيين"

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