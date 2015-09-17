مصادر: رئيس الحكومة المكلف انتهى من التشكيل الوزارى وحلف اليمين السبت

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة ، انتهى من التشكيل الوزارى ويستعد للقاء المرشحين لتولى الحقائب الوزارية رسميا خلال ساعات، موضحة أنه تم الاستقرار حتى الآن على حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم السبت المقبل.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء غادر مقر التجمع الخامس الذى كان يجرى فيه المشاورات ومتواجد حاليا فى أحد الفنادق بمدينة نصر فى إطار فرض السرية التامة على التشيكل، مضيفة أن هناك حقائب كثيرة استغرقت وقتا طويلا حتى تم حسمها.

ورجحت المصادر أنه من ضمن المستبعدين وزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والاستثمار والصحة والسكان والنقل ودمج وزارة الصحة مع السكان والإسكان مع التطوير الحضرى، موضحة أن تلك الحقائب كانت الأكثر جدلا خلال المشاورات.

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