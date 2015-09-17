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سقوط عصابة تخصصت فى سرقة الشقق المفروشة بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر

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سقوط عصابة تخصصت فى سرقة الشقق المفروشة بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر سقوط عصابة تخصصت فى سرقة الشقق المفروشة بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق المفروشة بأسلوب كسر الباب بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً يفيد بتمكن الرائد أحمد أبو المجد معاون قسم الشيخ زايد بضبط كل من، "كرم.أ" 30 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 9 قضايا، و "ياسر.م" 39 سنة عاطل ومقيم بدائرة القاهرة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأحد الأكمنة المعدة لهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 8 حوادث سرقات مساكن المواطنين بالإكراه، وأرشد المتهمان عن أماكن ارتكابهما لتلك الحوادث وأماكن تصريفهما للمسروقات، حيث أمكن ضبطهما وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.

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مصر 365