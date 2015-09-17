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شاهد بـ"خلية الصواريخ":"التنظيم تلقى أسلحة وذخائر وعناصره تواصلوا بالإنترنت"

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شاهد بـ"خلية الصواريخ":"التنظيم تلقى أسلحة وذخائر وعناصره تواصلوا بالإنترنت" شاهد بـ"خلية الصواريخ":"التنظيم تلقى أسلحة وذخائر وعناصره تواصلوا بالإنترنت"
استكملت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أثناء جلسة محاكمة 36 متهمًا فى القضية المعروفة بـ"خلية الصواريخ"، الاستماع إلى شهادة "أحمد.ف" المقدم بقطاع الأمن الوطنى، والذى رد على سؤال الدفاع عن تمويل التنظيم وقيادته وكيفية الانضمام إليه قائلا "القائمين على التنظيم وقيادته هم كل من قاسم وسيد على، وأن المسئول عن التمويل هو محمد السبعاوى"، وأكد أن من ضمن أشكال تمويل التنظيم هى مجموعة من الأسلحة والذخائر، ونفى الشاهد أن يكون متذكرا وقت ومكان انضمام المتهمين أسامة أنس ووليد طه للتنظيم.

وأضاف الشاهد: "أنه لن يستطع التعرف على المتهمين سعيد عبد الظاهر وأسامة أنس ووليد طه وذلك نظرا لطول الفترة الزمنية بين ضبطهم وإحالتهم، وأن التنظيم كان يعقد لقاءات مستمرة ويتواصل عبر الإنترنت.

تضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 متهمًا محبوسا، و12 هاربا، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، للمتهمين إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

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مصر 365

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