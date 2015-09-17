القبض على عاطل تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بانتحال صفة ضابط بالهرم

نجحت مباحث قسم شرطة الهرم، برئاسة المقدم أسامة عبد الفتاح، فى القبض على عاطل مسجل خطر تزعم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بعد إقناعهم أنهم ضباط شرطة.

تلقى العميد درويش حسين رئيس قطاع غرب الجيزة بلاغا من عدد من المواطنين بقيام 3 أشخاص بسرقتهم والتعدى عليهم وإقناعهم على غير الحقيقة أنهم من ضباط المباحث.

وأثبتت التحريات أن وراء الواقعة 3 أشخاص هم "وائل ا" 40 سنة عاطل السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرها جنح قسم شرطة الخانكة "سرقة متجر" والمحكوم عليه الهارب فى قضيتين آخرهما جنح قسم شرطة العمرانية "سرقة"، و"مصطفى ح" 42 سنة عاطل، و"بسام م" 23 سنة عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بعد إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الاول فى أحد الأكمنة المعدة لهم بدائرة القسم وبتفتيشه عثر على كارنيه شرطة وسلاح أبيض "مطواة" وجهاز لاسلكى و5 نسر معدنى أثناء استقلاله سيارة ملاكى الشرقية.

وبمواجهته اعترف باشتراكه مع باقى المتهمين فى ارتكاب عدد 7 حوادث سرقات المواطنين بالإكراه، وأرشد المتهم عن أماكن ارتكابهم لتلك الحوادث، وبعرضه على المجنى عليهم تعرفوا عليه، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه احتياطياً على ذمة تلك القضايا.