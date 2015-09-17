أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطل تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بانتحال صفة ضابط بالهرم

Google+ Print
القبض على عاطل تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بانتحال صفة ضابط بالهرم القبض على عاطل تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بانتحال صفة ضابط بالهرم
نجحت مباحث قسم شرطة الهرم، برئاسة المقدم أسامة عبد الفتاح، فى القبض على عاطل مسجل خطر تزعم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بعد إقناعهم أنهم ضباط شرطة.

تلقى العميد درويش حسين رئيس قطاع غرب الجيزة بلاغا من عدد من المواطنين بقيام 3 أشخاص بسرقتهم والتعدى عليهم وإقناعهم على غير الحقيقة أنهم من ضباط المباحث.

وأثبتت التحريات أن وراء الواقعة 3 أشخاص هم "وائل ا" 40 سنة عاطل السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرها جنح قسم شرطة الخانكة "سرقة متجر" والمحكوم عليه الهارب فى قضيتين آخرهما جنح قسم شرطة العمرانية "سرقة"، و"مصطفى ح" 42 سنة عاطل، و"بسام م" 23 سنة عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بعد إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الاول فى أحد الأكمنة المعدة لهم بدائرة القسم وبتفتيشه عثر على كارنيه شرطة وسلاح أبيض "مطواة" وجهاز لاسلكى و5 نسر معدنى أثناء استقلاله سيارة ملاكى الشرقية.

وبمواجهته اعترف باشتراكه مع باقى المتهمين فى ارتكاب عدد 7 سرقات المواطنين بالإكراه، وأرشد المتهم عن أماكن ارتكابهم لتلك الحوادث، وبعرضه على المجنى عليهم تعرفوا عليه، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه احتياطياً على ذمة تلك القضايا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365